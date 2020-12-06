إيسكو يطلب الرحيل عن ريال مدريد

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة أحد نجوم ريال مدريد في مغادرة الفريق الملكي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل إيجاد فرصة أكبر المشاركه بشكل أساسي.

ووفقاً لموقع "ديفينسا سينترال" فإن لاعب وسط الميرينجي، إيسكو ألاركون، يرغب فى الرحيل رغم ثقة مدربه زين الدين زيدان في إمكانياته، ومحاولة إعادته لمستواه.

وارتبط اسم إيسكو بالعديد من الأندية، مثل آرسنال وإيفرتون ويوفنتوس وإنتر ميلان.

وأضاف:" أن إيسكو، سيحاول بشتى الطرق الرحيل عن ريال مدريد، في يناير المقبل، من أجل البحث عن دقائق أكثر للعب".

وأعلن زيدان في وقت سابق دعمه لإيسكو، في كل المؤتمرات الصحفية الأخيرة، وأكد أنه سيعتمد عليه في المباريات، حيث تعجبه طريقة لعبه، وذلك رغم تراجع مستواه منذ عام 2018 وفقا لـ"ديفينسا سينترال".

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