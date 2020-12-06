مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع مدرب باريس سان جيرمان

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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اقترب مسؤولو مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الحصول على خدمات المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، في الفترة المقبلة.

تحدثت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن رفض المدرب الألماني توخيل فكرة البقاء في القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان، وتجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة أن توخيل المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان، لا ينوي توقيع عقد جديد مع الفريق الفرنسي، بسبب علاقته المتوترة مع ليوناردو، المدير الرياضي في حديقة الأمراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي، توصلوا لإتفاق مبدئي مع المدرب الألماني توخيل لتدريب الشياطين الحمر في الفترة المقبلة.

وأتمت الصحيفة أن المدرب الألماني قد يصل إلى مانشستر يونايتد، في يناير المقبل تحسبا لأي إخفاق يتعرض له المدرب النرويجي أوله جونار سولشار.

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