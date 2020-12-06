أسعار الدواجن اليوم الأحد 6 -12-2020

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:43 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
الفجر الإقتصادي
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أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 6-12-2020 ، حيث إستقرت الأسعار بالمزرعة ويضاف لها ما بين 4 إلى 6 جنيهات في أسواق التجزئة، وفيما يلي نستعرض الأسعار كالاتي:

أسعار الدواجن اليوم الأحد 6-12-2020

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 19 و20 جنيها للكيلو
 تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و17 جنيها للكيلو
تراوح سعر الدواجن البلدي بيت25 إلى 29 جنيهًا.
 سجلت أسعار البط سعر من 35 إلى 38 جنيها.
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و7 جنيهات.
وسجل الكتكوت «ساسو» 3 إلى 4 جنيهات والكتكوت البلدي 3 جنيهات
وصل سعر البانية إلى 55 جنيهًا.
وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 27 إلى 29 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 29 إلى 33 جنيهًا للكرتونة.

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