أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 6-12-2020 ، حيث إستقرت الأسعار بالمزرعة ويضاف لها ما بين 4 إلى 6 جنيهات في أسواق التجزئة ، وفيما يلي نستعرض الأسعار كالاتي:





أسعار الدواجن اليوم الأحد 6-12-2020





سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 19 و20 جنيها للكيلو

تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و17 جنيها للكيلو

تراوح سعر الدواجن البلدي بيت25 إلى 29 جنيهًا.

سجلت أسعار البط سعر من 35 إلى 38 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و7 جنيهات.

وسجل الكتكوت «ساسو» 3 إلى 4 جنيهات والكتكوت البلدي 3 جنيهات

وصل سعر البانية إلى 55 جنيهًا.