كندة علوش تكشف عن فرق السن بينها وبين زوجها وعن حقيقة أبنائها من غيره

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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نفت الفنانة السورية كندة علوش، بأنها لديها أطفال من غير زوجها الفنان عمرو يوسف، مؤكدا بأنها أنجبت ابنتهما الوحيدة حياة.


وقالت كندة علوش خلال لقائها في برنامج "الابله فاهيتا" المذاع عبر فضائيه شاشة dmc "وقالت "أنا مش أكبر من عمرو إحنا في نفس السن وهو أكبر شوية.


وأضافت "إزاى هيتجوز واحدة عندها عيال أنا معنديش أي عيال قبل عمرو عندى بنتى حياة من عمرو بس".

يشار إلي أن كندة علوش، تزوجت من الفنان عمرو يوسف، في عام 2017 بعد قصة حب طويلة وانجبت ابنتها حياة في عام 2019.

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