هذه أول دولة في العالم تطرح لقاح فايزر ضد كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:43 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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تستعد بريطانيا، لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي فايزر وبيونتك لكورونا هذا الأسبوع ليكون متاحا في المشافي قبل توزيعه على عيادات الأطباء.

 

ووكشفت السلطات البريطانية، أنه من المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم من تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية ونزلائها.

 

وكانت بريطانيا، طلبت 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، يتوافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول.

 

ولفتت السلطات الصحية البريطانية، إلى أن الجرعات الأولية التي وصلت من بلجيكا يتم تخزينها في مواقع آمنة في جميع أنحاء البلاد حيث سيتم فحص جودتها.

 

ويذكر أن لقاح فايزر وبيونتك، يستلزم متطلبات تخزين مرهقة حيث يجب حفظه في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر وتدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي.

 

وقد  قالت وزارة الصحة البريطانية، إن اللقاح سيعطى أولا في 50 مستشفى وإن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات.

 

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