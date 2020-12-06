أسعار الأسماك اليوم الأحد 6-12-2020 .. كيلوالبلطي بـ 18 جنيه

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
أسعار الأسماك
أسعار الأسماك
الفجر الإقتصادي
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ستقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 6-12-2020 في الأسوق ، وإنخفض سعر السملك البلطي الي 18 جنيه للكيلو  تزامناً مع إثتراب أعياد السنة حيث دائما يرتفع الإقبال علي شراء اللحوم أكثر من الأسماك 


أسعار الأسماك اليوم 6-12-2020

إنخفضت أسعار البلطى المزارع "1"  ليتراوح بين 16-18  جنيهًا للكيلو مقابل 17-19 جنيهًا للكيلو
سعر البلطى المزارع "2" ليسجل 14-15.5 جنيه للكيلو.
سعر البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيهًا للكيلو.
سعرلبلطى الفيليه 30 – 100 جنيه للكيلو.
وسعر المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيهًا، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيهًا للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيهًا للكيلو.
سعر البرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيهًا للكيلو.
سعر السمك موسى 60 – 80 جنيهً.
سعر السمك البورى 1 بين 39-45 جنيهًا للكيلو، والبورى "2" بين 29 - 35 جنيهًا للكيلو،
سعر البربون "1" لـ34-40 جنيهًا للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيهًا للكيلو
أسعار القشر بياض 60-85جنيهًا  للكيلو.
سعر البياض الأملس "1" 60-85 للكيلو.
سعر البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيهًا للكيلو.
سعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيهًا.
سعر الثعابين بين 50-210 جنيهات.
سعر المرجان "1" 28 – 34 جنيهًا للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

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