أسعار الأسماك اليوم الأحد 6-12-2020 .. كيلوالبلطي بـ 18 جنيه

ستقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 6-12-2020 في الأسوق ، وإنخفض سعر السملك البلطي الي 18 جنيه للكيلو تزامناً مع إثتراب أعياد السنة حيث دائما يرتفع الإقبال علي شراء اللحوم أكثر من الأسماك









أسعار الأسماك اليوم 6-12-2020





إنخفضت أسعار البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 16-18 جنيهًا للكيلو مقابل 17-19 جنيهًا للكيلو

سعر البلطى المزارع "2" ليسجل 14-15.5 جنيه للكيلو.

سعر البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيهًا للكيلو.

سعرلبلطى الفيليه 30 – 100 جنيه للكيلو.

وسعر المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيهًا، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيهًا للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيهًا للكيلو.

سعر البرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك موسى 60 – 80 جنيهً.

سعر السمك البورى 1 بين 39-45 جنيهًا للكيلو، والبورى "2" بين 29 - 35 جنيهًا للكيلو،

سعر البربون "1" لـ34-40 جنيهًا للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيهًا للكيلو

أسعار القشر بياض 60-85جنيهًا للكيلو.

سعر البياض الأملس "1" 60-85 للكيلو.

سعر البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيهًا للكيلو.

سعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيهًا.

سعر الثعابين بين 50-210 جنيهات.