أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 6-12-2020

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:23 ص
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 6- 12 -2020  و على الرغم من الأمطار والظروف الجوية خلال الفترة الماضية فإنه لم يحدث أي شكوى من تدهور المحاصيل بسبب الأمطار.

وترصد "الفجر" اسعار انواع الخضروات والفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة وجاءت كالتالي :


أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3.5 جنيهات.

البصل بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 6-12-2020:

البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

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