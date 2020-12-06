أول تعليق من هنا شيحة بعد ارتباط شقيقتها حلا ومعز مسعود

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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علقت الفنانة هنا شيحة، على ارتباط شقيقتها الفنانة حلا شيحه من الداعية معز مسعود، الذي أعلنت عنه الفترة الماضية.


وقالت هنا شيحة خلال لقائها في برنامج Et بالعربي: "حلا لسه ما تزوجت، في الطريق إلى الارتباط، أول حاجة مبروك، دا اختيار وراحة نفسية، اللي بيحب بيحب، ودي حته متقدرش تدخل تتكلم فيها".


يشار إلي أن خبر ارتباط حلا شيحه ومعز مسعود، كان حديث السوشيال ميديا الفترة الماضية، فقد أعلنت الفنانة حلا شيحة ارتباطها بالداعية معز مسعود بعد تكتم كبير على علاقتهما، وذلك من خلال نشرها لمقطع أغنية بصوته أهداه لها بعنوان "مقاتل"، وكان كتبها في 2007 وعزفها على الجيتار.

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