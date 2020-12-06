أصالة تتألق في حفلها بقيادة المايسترو هاني فرحات

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أحيت الفنانة السورية أصالة أول أمس حفلاً افتراضياً غنت فيه باقة من أجمل اغنيات ألبومها الجديد “لا تستسلم” كأغنية بيان وكالمعتاد و المحك وغمض عيونك وغيرها، وذلك بقيادة المايسترو هاني فرحات الذي نشر مقطع فيديو من الحفلة في صفحته الرسمية على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتألقت أصالة وارتدت فستان باللون الأصفر فيما لملمت شعرها إلى الوراء وبدت غاية في الأناقة.

وقدمت أصالة خلال الحفل أيضاً مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها ومن بينها: بنت أكابر، جيتني مكسور، جابه سيرته، الفرق الكبير.

وحرص عدد من أصدقاء أصالة على حضور كواليس الحفل من بينهم :سهم، رامي صبري، شقيقها أنس نصري، وخبير المكياج بسّام فتّوح وغيرهم.

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