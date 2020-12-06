أسعار اللحوم البلدي اليوم الأحد 6-12-2020 .. "البفتيك" بـ 140 جنيه

إستقرت أسعار اللحوم في محلات الجزارة والأسواق اليوم الأحد، 6-12-2020، حيث زوذلك لحرص الدولة علي توفيرها في كل مكان ومن من خلال منافذ القوات المسلحة والجمعيات الإستهلاكية ، حيث تعتبر اللحوم مصدر قوي للحديد وتحتوي على بروتينات و فيتمامين ب1 وب2 ، كما تحتوي علي كميات من الكرياتين ، واللحوم الحمراء هي أغنى مصدر لحامض الألفا ليبويك وهو عبارة عن مضاد قوي للأكسدة..





وننشر أسعار اللحوم اليوم في الأسواق كالاتي :





كيلو البتلو ما بين 80إلى 180جنيهًا.