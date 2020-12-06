لاميتا فرنجية تتألق بالبكيني وتستعرض حملها

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:17 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أثارت العارضة والممثلة اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ حالة من الجدل وذلك بعدما ارتدت بيكيني بألوان زاهية "تروبيكال".

واستعرضت لاميتا حملها في حوض السباحة بإحدى الصور وفي الثانية على الرمال وفي الصورة الثالثة حرصت على التقاط لحظة المغيب وعلقت على الصور: بعض الابتراد.

يذكر أن لاميتا دائما ما تشارك لحظاتها الجميلة عبر صورها التي تنشرها في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتبدو فيها بإطلالات رائعة.

وابتعدت لاميتا عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع تامر حسني وومي عزالدين.

ومعروف أن لاميتا فرنجية متزوجة من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز الذي احتفلت بزفافها عليه في نوفمبر 2014 بباريس، وأنجبت منه طفلها الوحيد جاستن وتنتظر طفلها الثاني.

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