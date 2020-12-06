إستقرار بأسعار الذهب اليوم الأحد 6-12-2020

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الإقتصادي
Advertisements
استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5-12-2020، بعد ما إنخغض بالأمس ، وإستقرت الأسعار العالمية للذهب اليوم بالنزامن مع ع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ، لكن تظل الأسعار فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم الأحد 6-12-2020

سعر جرام "الذهب عيار 21"  بلغ  799 جنيهًا .
 سعر جرام الذهب  "عيار 18" خلال تعاملات اليوم نحو 685.جنيهًا.
سعر جرام الذهب "عيار 24" نحو 913 جنيهات.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6392.5 جنيهًا.

 
سعر الذهب العالمي:

أدى تراجع الدولار USD إلى دعم صعود أسعار الذهب، نظرا لوجود علاقة عكسية بين مؤشر الدولار USD وأسعار الذهب؛ وبالتالي، استطاعت أسعار الذهب تسجيل ارتفاع بحوالي 2% مقارنة بالأسبوع السابق، بعد أن سجلت تراجع اقترب من 5%. وكان أعلى مستوى وصلت له العقود الفورية لمعدن الذهب عند مستويات 1,848.20 دولار للأوقية، بينما كان أدنى مستوياتها عند 1,764.57 دولار للأوقية.

كذلك، زاد ضعف البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع من الضغط على الدولار USD على حساب أسعار الذهب، وتضمنت تلك البيانات السلبية كل من بيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي وبيانات القطاع التصنيعي وبيانات إعانات البطالة، والتي جاءت جميعها دون توقعات الأسواق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة': تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ حوالي 14 ساعة

الخطيب يُفاجيء لاعبي الأهلي بعد التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 10 ساعات

القصة الكاملة في مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

الأهلي يكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 9 ساعات

الثلاثية تحققت.. الأهلي يتوج بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه بالفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف علي التهم المنسوبة لرجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور

منذ حوالي 14 ساعة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-12-2018 بالدولار الأمريكي واليورو

أسعار الذهب اليوم الأحد 16-12-2018 في محلات الصاغة بدون مصنعية

أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم الإثنين وتوقعات بإرتفاع أسعار الذهب غدًا فى السوق المحلي

عاجل.. الذهب يسجل أعلى نقطة سعرية في أكثر من 6 أشهر وارتفاع جديد في عيار 21.. تعرف على الاسعار

4 جنيهات زيادة في أسعار الذهب بالسوق المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23/1/2019

اسعار الذهب اليوم السبت 21-12-2019 في اسواق الصاغة بمصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:59 ص

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

06:47 ص

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

06:23 م

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

05:34 ص

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

12:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم