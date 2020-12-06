إستقرار بأسعار الذهب اليوم الأحد 6-12-2020
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
الفجر الإقتصادي
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استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5-12-2020، بعد ما إنخغض بالأمس ، وإستقرت الأسعار العالمية للذهب اليوم بالنزامن مع ع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ، لكن تظل الأسعار فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.
أسعار الذهب اليوم الأحد 6-12-2020
سعر جرام "الذهب عيار 21" بلغ 799 جنيهًا .
سعر جرام الذهب "عيار 18" خلال تعاملات اليوم نحو 685.جنيهًا.
سعر جرام الذهب "عيار 24" نحو 913 جنيهات.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6392.5 جنيهًا.
سعر الذهب العالمي:
أدى تراجع الدولار USD إلى دعم صعود أسعار الذهب، نظرا لوجود علاقة عكسية بين مؤشر الدولار USD وأسعار الذهب؛ وبالتالي، استطاعت أسعار الذهب تسجيل ارتفاع بحوالي 2% مقارنة بالأسبوع السابق، بعد أن سجلت تراجع اقترب من 5%. وكان أعلى مستوى وصلت له العقود الفورية لمعدن الذهب عند مستويات 1,848.20 دولار للأوقية، بينما كان أدنى مستوياتها عند 1,764.57 دولار للأوقية.
كذلك، زاد ضعف البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع من الضغط على الدولار USD على حساب أسعار الذهب، وتضمنت تلك البيانات السلبية كل من بيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي وبيانات القطاع التصنيعي وبيانات إعانات البطالة، والتي جاءت جميعها دون توقعات الأسواق.
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