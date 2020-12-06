إستقرار بأسعار الذهب اليوم الأحد 6-12-2020

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5-12-2020، بعد ما إنخغض بالأمس ، وإستقرت الأسعار العالمية للذهب اليوم بالنزامن مع ع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ، لكن تظل الأسعار فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.





أسعار الذهب اليوم الأحد 6-12-2020





سعر جرام "الذهب عيار 21" بلغ 799 جنيهًا .

سعر جرام الذهب "عيار 18" خلال تعاملات اليوم نحو 685.جنيهًا.

سعر جرام الذهب "عيار 24" نحو 913 جنيهات.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6392.5 جنيهًا.





سعر الذهب العالمي:





أدى تراجع الدولار USD إلى دعم صعود أسعار الذهب، نظرا لوجود علاقة عكسية بين مؤشر الدولار USD وأسعار الذهب؛ وبالتالي، استطاعت أسعار الذهب تسجيل ارتفاع بحوالي 2% مقارنة بالأسبوع السابق، بعد أن سجلت تراجع اقترب من 5%. وكان أعلى مستوى وصلت له العقود الفورية لمعدن الذهب عند مستويات 1,848.20 دولار للأوقية، بينما كان أدنى مستوياتها عند 1,764.57 دولار للأوقية.



