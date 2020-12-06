خاص| ليليان نمري تنضم لفريق عمل مسلسل "شيف الست"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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يستعد فريق عمل مسلسل شيف الست، لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة ومازال الاتفاق جاري على باقي أبطال العمل.

وعلم "الفجر الفني"، من مصادره الخاصة أن الفنانة اللبنانية القديرة ليليان نمري انضمت إلى فريق عمل مسلسل شيف الست وهو من تأليف الممثل والكاتب اللبناني فادي شربل.

كما أكدت مصادرنا أن العمل سيتم تصويره في الفترة ما بين الشهر الجاري أو المقبل.


“شيف الست” من كتابة وحوار فادي شربل، على أن يتم عرضه عبر شاشة ال lbc اللبنانية، كما سيشارك في التمثيل عدد من الممثلين منهم نزيه يوسف والياس منصور.

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