المغرب يسجل 48 وفاة و4118 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:58 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، 48 وفاة و4118 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأوضحت الصحة المغربية، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 6184، بينما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 376738.

 

وبحسب الصحة المغربية، تعافى أيضا 3879 مصابا، ليصل مجموع المتعافين إلى 327693، ونسبة الشفاء إلى 87 في المئة.

 

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