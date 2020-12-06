هنادي مهنا تكشف كواليس دورها في مسلسل خيط حرير

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:50 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
كشفت الفنانة هنادي مهنا، كواليس تصوير مسلسها "خيط حرير" مع النجمة مي عز الدين، الذي يعرض حاليا.


وقالت هنادي مهنا، خلال لقائها في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة dmc "أن “ رغم نحاج تجربتها في مسلسل خيانة عهد والفتوة، إلا أن دورها في مسلسل" خيط حرير "كان مختلف عليها، مشيراً إلى "بعتبر مختلفاً في المضمون والشكل ويمثل اانقلاباً في طبيعة أدوارها”، مؤكدة أنها كانت قلقة جداً من دورها.



وأشارت هنادي :”كنت فرحانة في نفس الوقت وعايزاه لأني عملت أدوار طيبة وكيوت كتير كان لازم أجرب حاجة مختلفة، وكان التحدي ليا أن الناس لو كرهتني في الدور الي بقوم بيه كان ده النجاح الي هقدر أوصله


كما أكدت بإنها تفاجأت بتعليقات الجمهور، على دورها قائلا "وردود الافعال على السوشيال ميديا على دوري كانت كارثة الناس كرهتني ونجحت في ده وكانوا بيقلولي بتعاملي جوزك كده ليه ".

أخبار تهمك

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 18 ساعة

الثلاثية تحققت.. الأهلي يتوج بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه بالفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة': تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

القصة الكاملة في مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف علي التهم المنسوبة لرجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

الخطيب يُفاجيء لاعبي الأهلي بعد التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

منذ حوالي 10 ساعة

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:59 ص

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

06:47 ص

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

06:23 م

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

05:34 ص

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

12:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم