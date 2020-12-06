نضال الشافعى: فيلم "خان تيولا" يجعل المشاهد يتوحد مع شخصيتي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:49 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب الفنان نضال الشافعى عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي شاهدها على فيلمه الأخير "خان تيولا" الذى يعرض حاليًا في السينمات.


وقال نضال الشافعي في تصريحات صحفية له أن الفيلم يجعل المشاهد يدخل في حالة توحد مع الشخصية التي يقدمها خلال الأحداث، وبعد ذلك يبدأ في التساؤل عن كيفية التصرف إذا وجد الشخص نفسه فى صراعات.

فيلم "خان تيولا" بطولة وفاء عامر، نضال الشافعي، محمود البزاوي، أحمد كمال، محمد عبد الواحد، علي الشجيري، راندا البحيري، عبير منير، زهرة الحروفي، المطرب عز الأسطول، وهو من تأليف وإخراج وسام المدني.


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