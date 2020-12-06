الطالع الفلكى الأحد 6/12/2020..قِرَاءَة العُيُون!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى التاسعة و46 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الحادية عشرة و15 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 6 ديسمبر.





اليوم 27 هاتُور قبطى ، 6 كانُون أوّل رُومى ، 21 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (وعرفت منين إنّها مُوَافْأَة عالجوازة دى؟)- أغمزلها تغمزلى ، أدْحَكْلَهَا تِدْحَكْلى ، وحاجات كتير بالشّكل إدَا.(جورج سيدهم من فيلم البحث عن فضيحة-1973)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"





مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى العقرب تُثلث نبتون فى الحُوت-غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى العقرب تقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع نبتون فى الحوت،التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس(كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى السّادسة و53 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الزّهرة ترمز للعلاقات العاطفية والعيشة الفخمة تتصل بنبتون كوكب المُوضَة فى برج الخيال والإبداع الحُوت ، هذا الإتصال مفيد على جبهة العاطفة بأن يجعلك قادراً بمشيئة الله تَعَالى على التواصل التخاطرى الفكرى مع الحبيب بمجرّد التواصل البصرى بالنظر لعينيْه أو حتى الشعور بارتجاجات وذبذبات جسده لتعرف ما إن كان متوتّراً، غاضباً أوعاشقاً ، لكنه ليس بالضرورة أساس متين لتقوم عليه علاقة رسميّة طويلة الأجل كالزواج فالتواصل الفكرى تيليبَاثِى قد يكون مُؤقّتاً يتلاشى بانتهاء هذا الوقت ، لذا لا تتسرّع باستنتاجات فوريّة بأن هذا الشخص هو نصفك الحلو المقسوم لمجرّد أنه تمكّن من قراءة أفكارك أوالإحساس بك ، توارد الخواطر شائع والشعور بالزلازل والأعاصير قبل وقوعها حاسة/ غريزة عند الخيول والقطط والحمام بسبب شعورها بالذبذبات الأرضيّة ، قراءة أفكارك ليست حكراً على حبيب مُفترض.





من وجهة نظر إيجابية فهذا الإتصال مفيد إن كنت تعمل بمجال تصميم الأزياء ، تصميم الديكورات والمجوهرات، الرسم والنحت وكل أشكال الفنون التى تنتسب للزهرة كقيمة جماليّة وفى نفس الوقت تُمثّل صَرْعَة/مُوضة غريبة على العيون (نبتون كوكب الإبتكارت) وكلما كانت الفكرة غريبة على أعين الناس كلما كانت سبباً فى لفت الأنظار ، لكن إستمرار تسويق منتوجك يتوقّف على مدى نفعيّته للناس بعد أن يُصبح مُعتاداً مألوفاً لديهم بعد فترة من الزمن.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى





تحل ذكرى ميلاد الفنانة المحبُوبة شريهان فكل عام وهِىَ بألف خير، هذه هى الأسماء المُساويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم شيريهان أحمد عبد الفتّاح الشلقانى مع التنبيه أن تلك الأسماء لاتُعبّر عن صفات تتواجد بنجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(زواج سعيد/هانئ)،(إبنة أميرة)،(سُونَاتَا ضوء القمر لبيتهوفن)،(رمز السّمَكَ)، (صندوق الشكولاتَة)،(شكولاتة ملفوفة فى وَرَق الذّهب)،(لاتحكم على كتاب من غلافه الخارجى).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، تَفَاءل خير.





برج الثور: مهما كان العمل الذى تؤدّيه يبدو بسيطاً فاحرص على فحصه مرتيْن بنفسك ، ربّما وجدت عيباً عند فحصك للمرة الثالثة، درهم وقاية.





برج الجوزاء: ضع مشاعرك تحت السّيطرة وعامل الآخرين بصبر فليس الجميع على نفس المستوى من القدرة الذهنيّة أو التعليم، خاطب الناس على قدر عقولهم.





برج السّرطان: الإلتفات للقمة عيْشك أفضل لك من الإنغماس فى مناقشات تستهلك تركيزك الذهنى وتصنع العداوات ، لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الأسد: إبحث عن مهاراتك ووظفها فيما تُجيده ولا تقلد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج العذراء: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: قد تُتاح لك الفرصة لسداد ديون غارم أو مُحتاج والتى قد تكون صغيرة بالنسبة لك وثقيلة على المُحتاج ، فلا تبخل.





برج العقرب: نصيحة بعدم تفويت أى فرصة لمقابلة رسميّة لتعارف بغرض الزواج للعزّاب ، أو تلاشى لسحابة صيف عابرة بين زوجين ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لذا لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج الجدى: مُعالجة المشكلة فى بدايتها مع ثقلها على قلبك أفضل لك من تركها لتتعقّد وتُصبح أكثر ثقلاً ، الهرب من المشاكل ليس من شِيَمِكْ.





برج الدّلو: بريستيجك لن يهتزّ إن قمت بالتواضع لفقير ومنحته بعض الدراهم ولو بطريقة مُقنّعَة بعمل بسيط تكلفه به مع إبتسامة تخفض من شعوره بالضعف.





برج الحوت: أفكارك المُبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.



