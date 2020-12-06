تشكيل أرسنال المتوقع لأرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:30 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره توتنهام اليوم الأحد 6 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق أرسنال ضد نظيره توتنهام اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة توتنهام هوتسبير.

ومن المتوقع أن يبدأ أرسنال مباراة اليوم ضد توتنهام بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: رونارسون.

خط الدفاع: سواريز، لويز، ماجاليس، كولاسيناك.

خط الوسط: محمد النني، مايتلاند نيلس ، بارتي.

في الهجوم: بيبي، ساكاو، نيكيتاه.

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