موعد مباراة ميلان وسامبدوريا اليوم الأحد 6/ 12/2020 في الدوري الإيطالي





يستعد فريق ميلان الإيطالي لمواجهة نظيره سامبدوريا اليوم الأحد 6 ديسمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





وستلعب مباراة فريق ميلان ضد نظيره سامبدوريا اليوم في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب لويجي فيراريس.





بينما ستذاع مباراة فريق ميلان ضد نظيره سامبدوريا اليوم في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "BEIN Sports HD 4" بتعليق رؤوف خليف.



