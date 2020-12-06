التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام آرسنال

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره آرسنال، مساء اليوم الأحد الموافق 6 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف عصرا بتوقيت جرينتش.

ويتربع توتنهام على صدارة جدول ترتيب 
البريميرليج برصيد 21 نقطة، وبفارق الأهداف عن حامل اللقب ليفربول صاحب المركز الثاني، فيما يأتي أرسنال في المركز الرابع عشر، برصيد 13 نقطة.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام آرسنال:-

حراسة المرمى: جو هارت

خط الدفاع: سانشيز، تانجانجا، دوهيرتي، دافيس

خط الوسط: ندومبيلي، هويبيرج، لو سيلسو

خط الهجوم: جاريث بيل، سون، مورا

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