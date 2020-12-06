بعد فوز الأهلي بالكأس.. عمرو أديب: "أنا تعبت.. وبعيط"
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:55 ص
هدى عبدالرازق
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دخل الإعلامي عمرو أديب، نوبة ضحك بعد أن أضاع اللاعب محمد مجدي أفشة ضربة الجزاء في مباراة نهائي كأس مصر، قائلا: "روح يابني الله يباركلك".
وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، على فوز النادي الأهلي بالبطولة وحصوله على كأس مصر، "الأهلي محسسني أنه أول مرة ياخد بطولة، هو في بطولات انتم لسه ماخدتوهاش.. فاضل بطولة التورماي، والبلي لمسافات طويلة".
وأضاف، "أنا تعبت، عمرو عيط، أنا مركب دعامة، هو مفيش مذيع غيري"، مبديا دهشته من غضب اللاعب محمود كهربا عقب انتهاء المباراة، معلقا: "هو كان خايف الأهلي يخسر ولا ايه".
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