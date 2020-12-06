ترتيب الدوري الإنجليزي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:29 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تعادل نادي إيفرتون خارج ارضه أمام بيرنلي بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وحقق نادي مانشستر يونايتد فوزا هاما أمام وست هام بنتيجة 3 / 1.

بينما حقق نادي مانشستر سيتي فوزا على أرضه أمام نظيره نادي فولهام بنتيجة هدفين مقابل لاشئ وحقق نادي تشيلسي فوزا كبيرا أمام ليدز يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وجاءت قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:


1- تشيلسي، 22 نقطة.

2- ليفربول، 21 نقطة.

3- توتنهام، 21 نقطة.

4- ليستر سيتي، 18 نقطة.

5- وست هام، 17 نقطة.

6- ساوثهامبتون، 17 نقطة.

7- ولفرهامبتون، 17 نقطة.

8- إيفرتون، 16 نقطة.

9- مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

10- أستون فيلا، 15 نقطة.

11- مانشستر سيتي، 18 نقطة.

12- ليدز يونايتد، 14 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد، 14نقطة.

14- آرسنال، 13 نقطة.

15- كريستال بالاس، 13 نقطة.

16- برايتون، 10 نقاط.

17- فولهام، 7 نقاط.

18- وست بروميتش ألبيون، 6 نقاط.

19- بيرنلي، 6 نقاط.

20- شيفيلد يونايتد، نقطة واحدة

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