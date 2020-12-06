جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:47 ص
Advertisements
يبحث النادي الأهلي عن طريقة للتخلص من لاعب فريقه الأول لكرة القدم، جيرالدو، خلال الفترة المقبلة، سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.
ووضع جيرالدو شروطا للرحيل عن الأهلي، خلال الفترة المقبلة، حيث تمسك بالحصول على مليون دولار قيمة ما تبقى من عقده لمغادرة صفوف القلعة الحمراء.
ووجهت إدارة الشؤون القانونية بالنادي الأهلي تحذيرا، بعدم سداد أي مبالغ مالية للاعب الأنجولى باعتبار أن ذلك إهدارًا للمال العام ويضع المجلس تحت طائلة المحاسبة في ظل وجود لجان كل 3 شهور من وزارة الرياضة والجهاز المركزي لرصد المخالفات المالية والإدارية.