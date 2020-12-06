جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة









يبحث النادي الأهلي عن طريقة للتخلص من لاعب فريقه الأول لكرة القدم، جيرالدو، خلال الفترة المقبلة، سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.





ووضع جيرالدو شروطا للرحيل عن الأهلي، خلال الفترة المقبلة، حيث تمسك بالحصول على مليون دولار قيمة ما تبقى من عقده لمغادرة صفوف القلعة الحمراء.



