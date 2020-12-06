شبورة وأمطار خفيفة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الأحد، الموافق 6 ديسمبر 2020، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس طقس دافئ على شمال الصعيد، دافئ أيضا على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





أما بالنسبة لطقس ساعات الليل، فمن المتوقع أن يسود طقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وباردًا على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





هذا، ومن المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السلوم ومطروح وسيوة والواحات البحرية.





بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة: الصغرى 13 والعظمى 22

شبين الكوم: الصغرى 13 والعظمى 22

طنطا: الصغرى 13 والعظمى 22

دمنهور: الصغرى 13 والعظمى 23

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 23

بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 11 والعظمى 22

السلوم: الصغرى 10 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 11 والعظمى 21

بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 21

دمياط: الصغرى 13 والعظمى 22

الزقازيق: الصغرى 11 والعظمى 23

الإسماعيلية: الصغرى 11 والعظمى 23

السويس: الصغرى 12 والعظمى 23

العريش: الصغرى 12 والعظمى 21

رفح: الصغرى 12 والعظمى 20

رأس سدر: الصغرى 13 والعظمى 23

نخل: الصغرى 04 والعظمى 21

نويبع: الصغرى 17 والعظمى 24

طابا: الصغرى 12 والعظمى 21

كاترين: الصغرى 03 والعظمى 15

الطور: الصغرى 12 والعظمى 24

شرم الشيخ: الصغرى 15 والعظمى 25

الغردقة: الصغرى 13 والعظمى 26

مرسى علم: الصغرى 15 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 22

بنى سويف: الصغرى 10 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 10 والعظمى 23

أسيوط: الصغرى 11 والعظمى 23

سوهاج: الصغرى 11 والعظمى 23

قنا: الصغرى 11 والعظمى 24

الأقصر: الصغرى 10 والعظمى 25

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 25

أبوسمبل: الصغرى 13 والعظمى 25