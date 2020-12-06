الزمالك يتمسك بحارسه ويرفض رحيله

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:40 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أبدى نادي الزمالك تمسكه باستمرار محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وكانت حدثت أزمة خلال الفترة الأخيرة بين الزمالك ومحمد عواد، الذي المح برغبته في الرحيل للهروب من الدكة.

ورفض البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة رحيل عواد، خلال فترة الانتقالات الحالية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

يشار إلى أن محمد عواد يمتلك عدد من العروض العربية، التي تلقاها من خلال وكيل أعماله، للانتقال إلى أي منها بداية من الموسم المقبل.

وقام باتشيكو بإبلاغ مسئولو لجنة التخطيط بأن عواد من العناصر الأساسية للفريق التي يرفط التفريط فيها، والتي سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

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