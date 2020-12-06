موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

















قالت تقارير صحفية، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، رحب بضم مهاجم جديد للقلعة الحمراء، خلال سوق الانتقالات.









وحسب مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، فإن موسيماني أبدى موافقته على ضم المهاجم التوجولي الدولي لابا كودجو، نجم العين الإماراتي.





وأكد المصدر، أن مفاوضات الأهلي مع كودجو وصلت لمراحل متقدمة، بعد أن ام عرض اللاعب على الأهلي من قبل أحد وكلاء اللاعبين.









وأشاد موسيمانى بالصفقة بشكل قوى خصوصا فى ظل قدرة كودجو على المشاركة فى أكثر من مركز بالخط الأمامى سواء مركز رأس الحربة الصريح أو الجناحين الأيمن والأيسر.



