الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد من الاحتراف الخارجي





تواصل لجنة كرة القدم في الزمالك برئاسة أيمن يونس محاولاتها بالضغط على نجم هجوم الفريق مصطفى محمد من أجل تأجيل خطوة الاحتراف الخارجي إلى الموسم المقبل.

وقامت لجنة كرة القدم في الزمالك برفض الموافقة على بيع أو إعارة مصطفى محمد في ظل احتياج الفارس الأبيض لخدماته في الموسم المقبل.

ووصل عرضا خارجيا لمصطفى محمد كما أنه هناك رغبة كبيرة من مسئولي براميدز في الحصول على خدماته وذلك عن طريق تقديم عرض خيالي قد يصل إلى 5 ملايين دولار.