نجم براميدز مطلوب في الزمالك
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:10 ص
ريهام عبد المحسن
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قامت لجنة الكرة في الزمالك بغتح باب المفاوضات مع علي جبر نجم دفاع براميدز من أجل بحث التعاقد معه والفوز بخدماته في فترة الانتقالات الحالية.
وذكرت تقارير صحفية أن الزمالك يخطط للتعاقد مع علي جبر في الفترة المقبلة وذلك بناء على طلب من البرتغالي جيمي باتشكيو المدير الفني للفريق الذي طالب إدارة القلعة البيضاء بالتعاقد مع مساك جديد.
ولا يمانع علي جبر نجم براميدز خطوة العودة إلى الزمالك بعد رحيل المجلس السابق الذي كانت تربطه علاقة متوترة باللاعب.
ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة حسم مصير علي جبر سواء بالعودة من جديد إلى الفارس الأبيض أو الاستمرار في صفوف براميدز.