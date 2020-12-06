نجم وادي دجلة يواصل محاولاته للإنضمام إلى الزمالك

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:40 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يواصل محمد عبد العاطي نجم خط وسط وادي دجلة ضغطه على إدارة ناديه من أجل الرحيل عن صفوف الفريق أثناء فترة الانتقالات الحالية.
وكشف مصدر في الجهاز الفني في وادي دجلة أن عبد العاطي قام بالتوقيع في وقت سابق للزمالك عندما كان أمير مرتضى منصور يشغل منصب المشرف على كرة القدم في القلعة البيضاء.
وشهدت الساعات القليلة الماضية تجديد لجنة كرة القدم في بالزمالك المفاوضات مع عبد العاطي الذي أعرب عن ترحيبه الشديد بارتداء القميص الأبيض في الموسم المقبل.
وألمح مصدر في الجهاز الفني في وادي دجلة أن مسئولي الزمالك عرضوا على نظرائهم في وادي دجلة نجم الفارس الأبيض كريم بامبو بالإضافة إلى دفع مقابل مادي من أجل حسم الصفقة.
ويتمسك جهاز كرة القدم في وادي دجلة بالحصول على مقابل مالي فقط من أجل بيع محمد عبد العاطي بدون الدخول في صفقات تبادلية.

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