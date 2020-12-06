القصة الكاملة في مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:10 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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تسرع لجنة الكرة بنادي الزمالك، برئاسة أيمن يونس، مفاوصاتها مع الثنائي أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق، ومحمد عبدالعاطي دونجا، بعدما أبدى البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، إعجابه الشديد بقدرات الثنائي.


ودخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات مع الثنائي، خلال الساعات القليلة المنقضية، قبل حسم التعاقد معهما رسمياً، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.


ويتبقي بقائمة الزمالك مكان واحد سيتم ضم لاعب واحد من الثنائي إليه، وفي حالة التوصل لاتفاق مع اللاعبين سيتم استبدال أحد اللاعبين الذين تم قيدهم في القائمة التي تم إرسالها إلى اتحاد الكرة.


وفي سياق آخر، كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد اشرف روقا، لاعب وسط الفريق.


وأضاف أسامة للموقع الرسمي للنادي، أن الاشعة أثبتت معاناة روقا من جزع  خفيف في الرباط الصليبي للركبة  وسيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي للتعافي من الاصابة.. مضيفا  أن اللاعب سينتظم في التدريبات بشكل طبيعي خلال أيام قليلة.

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