"زراعة الفيوم" تواصل تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:09 ص
أعمال التعقيم
أعمال التعقيم
ريهام على
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قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إنهم مستمرون في تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا" المستجد "كوفيد ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وشكلت إدارة المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام المكافحة، لجنة برئاسة المهندس حسين القرملاوي رئيس قسم الآلات والمهندس ربيع محفوظ لتطبيق أعمال تعقيم وتطهير مكثفة بالمديرية والإدارات التابعة لها بتعقيم المكاتب ودورات المياه والسلالم والطرقات، ومركز المعلومات ومعمل تربية وإكثار طفيل الترايكوجراما بالفيوم، والتأكد من ارتداء العاملين للكمامات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد، وحرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يجرى تنفيذ برنامج للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم توفير أدوات ومعدات ومواد التطهير والتعقيم للحد من انتشار الفيروس أو انتقال العدوى، وذلك حرصا على الصحة العامة والحد من انتشار العدوى وتفشى الفيروس.
"زراعة الفيوم" تواصل تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا
"زراعة الفيوم" تواصل تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا
"زراعة الفيوم" تواصل تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا
"زراعة الفيوم" تواصل تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا
"زراعة الفيوم" تواصل تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا
"زراعة الفيوم" تواصل تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا
"زراعة الفيوم" تواصل تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا
"زراعة الفيوم" تواصل تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا
"زراعة الفيوم" تواصل تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا
"زراعة الفيوم" تواصل تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا

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