مخرج "تقاطع طرق" للنجمة منى زكي يكشف سبب خروجه من سباق دراما رمضان 2021





أوضح المخرج تامر محسن، أن مسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكي، له طبيعة خاصة جدا، وبه نجوم من دول كثيرة غير مصر، وبعد انتشار جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع، اضطررنا لوقف التصوير، فلا يمكن إلغاء فكرة أن المسلسل يضم عددًا كبيرًا من الفنانين الأجانب من أميركا ودول أخرى.





وأضاف في تصريحات صحفية: "أثناء التصوير بسبب الجائحة اضطر هؤلاء الممثلون لمغادرة مصر، وبالطبع لم يكن ممكنا أن نستغني عن مشاهدهم أو نخرب سياق العمل، لأنهم مشاركون بشكل كبير في الأحداث، وفي الوقت الذي كان يفترض أن يكون المسلسل جاهزا للعرض، توقف كل شيء بسبب توقف حركة الطيران في العالم والتي كانت شبه معدومة".





وأشار إلى أنهم اضطروا كذلك أيضا لوقف التصوير بسبب الإجراءات الاحترازية في مصر خوفًا على الممثلين، وكل هذه الأسباب حتمت تأجيل المسلسل للعام الحالي.







