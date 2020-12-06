إطلاق فيلم التحريك The Croods: A New Age بنسختيه الأصلية والمدبلجة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:39 ص
بوابة الفجر
Advertisements

بعد نجاح الجزء الأول عالمياً والذي حقق إيرادات تخطت 500 مليون دولار وترشح لجائزتي أوسكار وجولدن جلوب كأفضل فيلم تحريك، تطلق شركة FourStar الجزء الثاني The Croods: A New Age في دور العرض المصرية وقاعة آيماكس بنسخته الإنجليزية الأصلية وأخرى مدبلجة إلى العربية، وذلك ابتداءً من 2 ديسمبر.

بوصولهم إلى شاطئ فسيح يحمل معه الغد المشرق الذي كانوا يتطلعون إليه، وبعد صراع مع الطبيعة، ينتهي الجزء الأول من رحلة عائلة The Croods البدائية، لتبدأ أحداث الجزء الثاني The Croods: A New Age بصراع جديد تخوضه العائلة بقيادة الأب جريج، يواجهون خلاله تحدياً ضد عائلة بيترمانز التي تدّعي أنها الأفضل والأكثر تطوراً، ليتحد مصير العائلتين رغماً عنهما في مواجهة خطر خارجي يغير مصير كل منهما. 

الفيلم من إخراج جويل كروفورد، وتأليف دان هاجمان، كيفن هاجمان، بول فيشر وبوب لوجان، عن القصة الأصلية لمخرجي الجزء الأول كريس سنادرز وكيرك دي ميكو، ويقوم بالأداء الصوتي أبطال الجزء الأول  نيكولاس كيدج، إيما ستون، رايان رينولدز، كاثرين كينر، كلارك دوك، وكلوريس ريتشمان، وينضم إليهم في الجزء الثاني كل من بيتر دينكلاج، ليزلي مان، كيلي ماري تران وكريس ساندرز.

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة FourStar، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

أخبار تهمك

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 16 ساعة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يُفاجيء لاعبي الأهلي بعد التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الثلاثية تحققت.. الأهلي يتوج بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه بالفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على تشكيل الزمالك بعد التعاقد مع المثلوثي ورونالدينيو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة': تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 16 ساعة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف علي التهم المنسوبة لرجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

05:34 ص

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

12:34 ص

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم