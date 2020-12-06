عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:34 ص
سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
الفجر
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حذر وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين إسماعيل، من عدم الوصول إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا في ملف سد النهضة، مشددًا على أهمية الوصول إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث.

وقال "إسماعيل"، في تصريحات تلفزيونية، نقلها موقع العربية، إن الأزمة ستدخل نفق يصعب الخروج منه إذا لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق، مشييرا إلى أن بلاده متمسكةٌ بخيار التفاوض المباشر بوساطة أفريقية إن أمكن أو بوساطة أخرى أو بخيار التحكيم إذا وصلت الأمور لمرحلة صعبة.

وشدد الوزير السوداني، على أن اتفاقات مياه النيل السابقة ستظل مُلزمة للأطراف المعنية بها.

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