بشرى لـ"الفجر الفني": ديكورات مهرجان القاهرة السينمائي رائعة.. فخورة بتجربتي في مسلسل "الاختيار".. وأعرف خطيبي منذ 24 سنة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:31 ص
بوابة الفجر
حوار : نادين أحمد نجدي ، ولاء عبد الناصر، تصوير مصطفى الديب
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متعددة المواهب، مثقفة وصاحبة وجهة نظر، تمتلك ملامح بريئة وموهبة قوية جمعت بين الجمال والموهبة والصوت العذب، استطاعت أن تخطف قلوب الجماهير إليها من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، حديثنا عن الفنانة بشرى.

التقى "الفجر الفني" بالفنانة بشرى في مهرجان القاهرة السينمائي، وتحدثت معنا في الكثير من الأمور وعن مسلسلها الجديد ورأيها في المهرجان، وكشفت عن موعد زفافها.

وإلى نص الحوار :-

ما رأيك في مهرجان القاهرة السينمائي في هذه السنة ؟
 هذا بيتي حيث قمت بتقديمه أكثر من مرة وشاركت كعضو لجنة تحكيم وأحببت هذه السنة الديكورات، فهي على مستوى رائع ويوجد الكثير من الاجراءات الازمة للحماية من فيروس كورونا وهذا المهرجان عمومًا له مكانة كببرة في قلبي.

هل يوجد أعمال جديدة لكِ خلال الفترة القادمة؟
سيعرض لي في رمضان 2020 مسلسل "الاختيار" مع أحمد مكي وكريم عبد العزيز وسعيدة كثيرة بهذه التجربة .

حدثينا عن دورك في المسلسل؟
اجسد شخصية زوجة، ودوري حقيقي ويمس الواقع، وهذا الدور شرف لي كثيراً وهذا العمل وسام على قلبي وفخورة به وبالعمل مع المخرج العظيم بيتر ميمي وأحب نوعية هذه الأعمال لأنها تزرع داخلنا حب الوطن.

ما رأيك في عرض المسلسلات هذا العام في مهرجان القاهرة السينمائي؟
خطوة جريئة فأنا سعيدة بان مهرجان القاهرة السينمائي أنه اعطى فرصة لعرض المسلسلات الدرامية وسيعرض مسلسل لي يسمى "وادي الجن" خلال فعالياته وأتمنى أن ينل إعجاب الجمهور.

متى موعد زفافك؟
لم نستقر على الموعد حتى الآن، ولكن بعد شهر أو اثنين، لأنني أعرف خطيبي منذ 24 عاما، فكلاً منا درس الآخر.


وجهي كلمة للسيناريست وحيد حامد؟
مبروك غليك التكريم وأنت تستحق أن تكرم 10 مرات من نفس الجهة ولا يستطيع أحد ان يقول شئ، لأنك تاريخ كبير ولك تأثير كبير في حياتنا الثقافية والسينمائية والفنية.


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