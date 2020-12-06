موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة في دوري أبطال أوروبا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
Advertisements





تعادل بايرن ميونيخ إيجابياً أمام ضيفه لايبزج، في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب أليانز أرينا، في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.


جاءت أهداف بايرن ميونيخ عبر توماس مولر (هدفين) وجمال موسيالا، بينما سجل أهداف لايبزج، كريستوفر نكونو، جاستن كلويفرت، وإيميل فورسبيرج.


بهذا الفوز، رفع النادي البافاري رصيده للنقطة 23 في صدارة البوندسليجا، بينما ظل لايبزج ثانيا برصيد 21 نقطة.


ويستضيف بايرن ميونيخ نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي مساء الأربعاء المقبل 9 ديسمبر، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا.


وتعد المباراة تحصيل حاصل لبايرن ميونيخ، حيث ضمن تأهله لدور الـ16 في صدارة المجموعة.


وسوف تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت جرينتش.

أخبار تهمك

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على تشكيل الزمالك بعد التعاقد مع المثلوثي ورونالدينيو

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بعد هزيمة برشلونة أمام قادش

منذ أقل من ساعتين

تعاطت جرعة مخدرات كبيرة.. الأمن يكشف حقيقة العثور على فتاة مختطفة بالبحيرة

منذ ساعتين

الخطيب يُفاجيء لاعبي الأهلي بعد التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. "الصحة': تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 12 ساعة

الثلاثية تحققت.. الأهلي يتوج بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه بالفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يرد على عرض باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف علي التهم المنسوبة لرجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور

منذ حوالي 8 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 ص

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

06:23 م

عاجل.. "الصحة': تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة

12:23 ص

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم