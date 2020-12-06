موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة في دوري أبطال أوروبا





















تعادل بايرن ميونيخ إيجابياً أمام ضيفه لايبزج، في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب أليانز أرينا، في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.









جاءت أهداف بايرن ميونيخ عبر توماس مولر (هدفين) وجمال موسيالا، بينما سجل أهداف لايبزج، كريستوفر نكونو، جاستن كلويفرت، وإيميل فورسبيرج.









بهذا الفوز، رفع النادي البافاري رصيده للنقطة 23 في صدارة البوندسليجا، بينما ظل لايبزج ثانيا برصيد 21 نقطة.









ويستضيف بايرن ميونيخ نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي مساء الأربعاء المقبل 9 ديسمبر، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا.









وتعد المباراة تحصيل حاصل لبايرن ميونيخ، حيث ضمن تأهله لدور الـ16 في صدارة المجموعة.







