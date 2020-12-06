أمير المصري لـ"الفجر الفني": واجهت الكثير من الصعوبات في فيلم " Limbo".. وسعيد بمشاركتي للمرة الثانية في مهرجان القاهرة السينمائي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:56 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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أعرب الفنان أمير المصري عن سعادته بتواجد فيلمه الجديد "Libmo" في مهرجان القاهرة السينمائي الذي سيعرض يوم الأربعاء القادم.

وقال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "هذه المرة الثانية التي أشارك بها بفيلم داخل مهرجان القاهرة السينمائي، وهذا الأمر يسعدني كثيرًا، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجميع".

وأكد أنه واجه الكثير من الصعوبات آثناء تصوير الفيلم ومنها التصوير في الصحراء والبحث عن مشاكل اللاجئين" مضيفًا: كنا نحاول بقدر الإمكان أن نصل للمشاهد مدى حزنهم وآلامهم حتى يشعر بهم وننجح في رسالتنا".

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" و"الثلاثة يشتغلونها".

أكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater (2014)، وبعدها حصل فرصة البطولة في عدة أعمال لثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.



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