موعد مباراة توتنهام ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستضيف توتنهام على أرضية ميدانه، نظيره آرسنال، في ديربي شمال لندن، لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز..



ويسعى توتنهام بقيادة المدرب جوزيه مورينيو، لتأكيد تواجده في مراكز المقدمة، وانتزاع الصدارة من غريمه تشيلسي، الفائز على ليدز يونايتد.



بينما يسعى آرسنال لتحسين موقعه في البطولة، وتجاوز الهزيمة الماضية ضد ولفرهامبتون بهدفين لهدف.


يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة خلف تشيلسي، بينما يقبع آرسنال في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.


تقام المباراة مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، الرابعة والنصف بتوقيت جريينتش.

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