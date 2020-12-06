الليلة.. انطلاق "حديث القاهرة" لإبراهيم عيسي وخيري رمضان على "القاهرة والناس"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:16 ص
بوابة الفجر
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يبدأ برنامج "حديث القاهرة"، أولى حلقاته على قناة القاهرة والناس، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءا، ويقدم البرنامج مجموعة من كبار الإعلاميين على شاشة القاهرة والناس، وهم الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، والاعلامي خيري رمضان، والاعلامية كريمة عوض.

برنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، هو برنامج توك شو سيناقش العديد من القضايا التي تهم الشارع المصري والعربي ، كما يتطرق البرنامج لمناقشة القضايا الدولية وتحليل أبرز الأحداث التي ترتبط بمصر مع نخبة من كبار الضيوف والمتخصصين في كافة المجالات، والقاء الضوء على أبرز المشروعات القومية في مصر.

وسيتضمن البرنامج عدد من المفاجأت فى الفقرات المختلفة سواء من حيث المضمون أو الشكل .

وسبق للإعلامي والكاتب الصحفي ابراهيم عيسى تقديم أكثر من تجربة اعلامية لاقت نجاحا كبيرا على شاشة القاهرة والناس 
وقدم الاعلامي خيري رمضان خلال مسيرته الاعلامية العديد من التجارب البرامجية حيث عمل مقدمًا لبرنامج "مصر النهاردة" على التلفزيون المصري، كما عمل قبلها مقدمًا لبرنامج "القاهرة اليوم" علي قنوات أوربت، وبرنامج ممكن على قناة cbc 
اما الاعلامية كريمة عوض فهى تحظى بسيرة طويلة فى العمل الاعلامى حيث عملت  مقدمة برامج بالقناة الخامسة في بداية حياتها الإعلامية ثم التحقت بالعمل في شبكة قنوات المحور وبعدها عملت بقناة ABC وقدمت البرنامج اليومي “الاقتصادية هذا المساء”

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