ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بعد هزيمة برشلونة أمام قادش

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تعرض نادي برشلونة لهزيمة مفاجئة أمام قادش خارج ارضه بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

بينما فاز نادي اتلتيكو مدريد وانفرد ببطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد الانتصار على بلد الوليد 2 / 0 وفاز نادي ريال مدريد أمام إشبيلية 1 / 0. 

وجاءت قائمة ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

أتلتيكو مدريد – 26 نقطة
ريال سوسيداد – 24 نقطة
فياريال – 20 نقطة
ريال مدريد – 20 نقطة
قادش – 18 نقطة
إشبيلية – 16 نقطة
غرناطة – 14 نقطة
برشلونة – 14 نقطة
أتلتيك بيلباو – 13 نقطة
إلتشي – 13 نقطة
خيتافي – 13 نقطة
دبيورتيفو ألافيس – 13 نقطة
فالنسيا – 12 نقطة
ريال بيتيس – 12 نقطة
ليفانتي – 11 نقاط
 أوساسونا – 11 نقطة
إيبار – 10 نقاط
بلد الوليد – 10 نقاط
سيلتا فيجو – 8 نقاط
هويسكا – 7 نقاط

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