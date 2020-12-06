دينا فؤاد تهنىء "الأهلى" بعد تتويجه بطلا لكأس مصر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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هنأت  الفنانة دينا فؤاد، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام" فريق النادى الأهلى، بتتويجه بطلا لكأس مصر بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

ونشرت صورة للشياطين الحمر وزينتها بالكأس وعلقت عليها :"مبروك للأهلى"، فيما تفاعل معها عدد كبير من متابعيها ومعجبيها.

وأعربت عن سعادتها بتفوق النادى الأهلى، إذ تحرص على مساندة الفريق الأحمر فى كل مباراة، وسبق وارتدت تيشرت المنتخب، ونشرت صورتها به وعلقت عليها بجملة :"الأهلى وبس"، فى إشارة منها لاعتزازها بالفريق الأهلى، ودائما ما تجد تفاعلا كبيرا على دعمها للنادى الأهلى.

وتعيش دينا فؤاد هذه الأيام حالة من النشاط الفنى، حيث تقرأ حاليا عدد من السيناريوهات المهمة المعروضة عليها، لاختيار الأفضل من بينها لتقديمه خلال شهر رمضان المقبل، حيث اعتاد جمهورها على إطلالتها المختلفة كل عام خصوصا فى شهر رمضان، منذ أن بدأت مشوارها مع مسلسل "الدالى" والذى تزامن عرضه فى شهر رمضان المبارك.

وتصور وجه القمر حاليا مسلسل "جمال الحريم" مع المخرجة منال الصيفى، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضانى، وتحديدا فى الموسم الشتوى، وتظهر خلال العمل بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماما، لم تقدمها من قبل، إذ تتحدى وجه القمر نفسها فى العمل الدرامى الجديد وتتخلى عن جمالها وتظهر قدراتها التمثيلية خصوصا وأن الدور يعتمد على التمثيل والانفعالات ويندرج تحت الأدوار المركبة والصعبة.

ومسلسل «جمال الحريم» يشارك فى بطولته نخبة من الفنانين على رأسهم  نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجى.


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