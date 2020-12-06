معلول: "قادرين على المزيد"

عبر علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بعد التتويج بلقب كأس مصر، وإضافة إنجاز جديد إلى سجلات النادي، بعدما تُوج أيضًا بلقبي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.





وأكد معلول أن الثلاثية التاريخية تحققت بفضل مجهود كبير من جميع عناصر الفريق، وأنها ستمنح الفريق دوافع كبيرة خلال تحضيراته للموسم الجديد.



