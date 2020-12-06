معلول: "قادرين على المزيد"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بعد التتويج بلقب كأس مصر، وإضافة إنجاز جديد إلى سجلات النادي، بعدما تُوج أيضًا بلقبي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

وأكد معلول أن الثلاثية التاريخية تحققت بفضل مجهود كبير من جميع عناصر الفريق، وأنها ستمنح الفريق دوافع كبيرة خلال تحضيراته للموسم الجديد.

وقال معلول إن الفريق ما زال قادرًا على حصد المزيد من البطولات، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي يسعون لتحقيق الخماسية من خلال الفوز بلقبي السوبر الإفريقي والمحلي، مهنئًا جماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي على هذا الإنجاز الكبير.

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