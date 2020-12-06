"أمير الشرابية" أول بطولة مطلقة للنجم جمال فؤاد

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:53 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يؤدي النجم جمال فؤاد، أول بطولة سينمائية مطلقة له بعنوان "أمير الشرابية"،  وتعد هذه التجربة من اهم تجاربه الفنية لخو ه غمار تجسيد شخصيه جريئة ومختلفة عليه,

وتدور أحداث الفيلم  حول الاثاره والأكشن، وهي عبارة عن شاب من منطقة شعبية يمتلك صفات الشهامة والرجولة، يمنع بيع المخدرات والاشياء المنبوذه من قبل المجتمع،  وبعد التآمر  عليه من اصدقائه يتم توريطه وحبسه في السجن من اجل التخلص منه، وبعد الإفراج عنه والعمل مع احدى رجال الأعمال وامتلاكه اموات كثيره يعود لمسقط راسه لينطقم.

الفيلم بطولة جمال فؤاد، علاء مرسي، راندا البحيرى، واحمد عبدالله، محمود وحسن عبد الفتاح، سليمان عيد، والمطربه الشعبية امينه وعلاء زنهم، إخراج معوض إسماعيل، انتاج بين دولتين مصر والإمارات، ويعد هذا التعاون اهم تعاون في الانتاج السينمائي.

يذكر أن اخر أعمال. جمال فؤاد فيلم "الحوت الأزرق " وتم عرضه في موسم عيد الاضحي الماضي،  وحقق نجاحا جماهيريًا كبيرًا ، بالاضافة ان جمال فؤاد نال اعجاب النقاد  في كل عمل يقدمة، فقد ثبت  للجميع انه شخص ذو قدرة خاصة في عالم الفن، وذلك للتنوع في ادواره وتجسيدها بطريقه محترفة.


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