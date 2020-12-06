علي لطفي: "أعيش أجمل أيام حياتي"

أكد علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أنه سعيد بتتويج فريقه بمسابقة كأس مصر.





أضاف: «التوفيق كان حليفنا في نهائي كأس مصر، والحمد لله بطولة جديدة تضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين».





وأوضح: «أعيش أجمل حياتي داخل الأهلي، وأرى أن هذا الموسم من أجمل المواسم لي داخل نادي القرن».



