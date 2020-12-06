الأكثر تتويجا في القرن الحالي.. 6 انجازات تاريخية حققها الأهلي بعد تتويجه بكأس مصر





تقدم محمود كهربا بالهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 65 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، وتعادل ناصر منسي لطلائع الجيش بالدقيقة 92، واستمر التعادل في الأشواط الإضافية، لتذهب المباراة لركلات الترجيح والتي ابتسمت للفريق الأحمر بالفوز 3-2 وحصد لقب البطولة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير 6 انجازات تاريخية حققها الأهلي بعد تتويجه بكأس مصر:-





- الثنائية المحلية رقم 15:





حقق الأهلي الثنائية المحلية (الدوري - كأس مصر) هذا الموسم للمرة الخامسة عشر في تاريخه، وهو انجاز جديد يضاف لسجل انجازات الفريق الأحمر وأرقامه القياسية العديدة.





- معادلة انجاز برشلونة والبايرن:





توج الأهلي بالثلاثية التاريخية (الدوري - كأس مصر - دوري أبطال إفريقيا) هذا الموسم للمرة الثانية في تاريخه بعدما حققها عام 2006، ليعادل انجازي فريقي برشلونة وبايرن ميونيخ واللذان حققا الثلاثية مرتين خلال تاريخهما، حيث حققها البرسا عامي 2009، 2015، وحققها البايرن 2013، 2020.





- رقم قياسي في كأس مصر:





عزز النادي الأهلي رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقا للقب بطولة كأس مصر في التاريخ بعدما توج باللقب للمرة 37 في تاريخه على حساب طلائع الجيش، ليوسع الفارق مع غريمه التقليدي الزمالك لـ10 ألقاب، حيث توج الفارس الأبيض بلقب البطولة 27 مرة.





- موسيماني وانجاز الـ8 أيام:





حقق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني انجازا مع النادي الأهلي بعد تتويجه ببطولتين في 8 أيام، حيث حصد لقب دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر على حساب الزمالك بالفوز عليه 2-1، ثم توج مساء السبت 5 ديسمبر بكأس مصر على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح.





- الأهلي الأكثر تتويجاً بالبطولات في القرن 21:





عزز الأهلي صدارته لقائمة أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات في القرن الـ21 بعدما رفع رصيد بطولاته في القرن الحالي إلى 44 بطولة مختلفة (13 دوري ممتاز - 6 كأس مصر - 11 كأس سوبر محلي - 7 دوري أبطال إفريقيا - 6 سوبر إفريقي - 1 كونفيدرالية)، ويتفوق على بايرن ميونيخ ولينكولن بطل جبل طارق وحقق كل منهما 40 بطولة ، بينما حصد برشلونة 34 بطولة.





- انجاز تاريخي لمحمود كهربا:





حقق محمود كهربا لاعب الأهلي انجازا تاريخيا بعد تتويجه بكأس مصر مع الأهلي ليرفع رصيد ألقابه بالبطولة لـ5 ألقاب حيث سبق وفاز بالكأس مع انبي 2011 والزمالك 2015، 2016، و2019، وأصبح ثاني لاعب مصري يحقق لقب البطولة مع 3 أندية مختلفة بعد اسلام الشاطر والذي فاز باللقب مع الاسماعيلي 2000، والأهلي 2006، 2007، وحرس الحدود 2009، 2010.





حقق الفريق الأول بالنادي الأهلي عدة انجازات تاريخية بعدما حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب نظيره فريق طلائع الجيش بالفوز عليه بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، في نهائي البطولة.