عضو لجنة الفيروسات يكشف موعد وصول الـ20 مليون جرعة من لقاح كورونا (فيديو)

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أوضح عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس وعضو لجنة الفيروسات، إن مصر حجزت 20 مليون جرعة أولية ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تتوافر هذه الجرعة خلال أسابيع.



وأضاف "خطاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن هذه الجرعة الأولية ستكون كافية لتطعيم الأطقم الطبية والفئات الأكثر تعرضًا للخطورة إذا ما أصيبت بالفيروس وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأشار إلى أن مصر حجزت هذه الكمية من الاتحاد الذي يضم كل من اللقاح الروسي والصيني واللقاحين الأمريكيين ولقاح أكسفورد، موضحًا أن مصر أو أي دولة من دول العالم لا تملك رفاهية الوقت للانتظار حتى اختيار اللقاح الأفضل ولذلك ستعتمد على الكميات التي سيوفرها هذا الاتحاد.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103324 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 431 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 118014 حالة من ضمنهم 103324 حالة تم شفاؤها، و6750 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.