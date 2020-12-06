تعرف على حقيقة ظاهرة النيران تحت الأرض بالوادي الجديد (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالظاهر، أستاذ مساعد جيوفيزياء بمركز البحوث الفلكية، إنهم تلقوا استفسارات كثيرة حول تصاعد دخان أبيض من منطقة الدخلة بالوادي الجديد، وتم تشكيل فريق وتوجه للمكان وفحص المنطقة لمدة 4 أيام.





وأضاف "عبدالظاهر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنهم بالفعل وجدوا تصاعدا لدخان أبيض، ورائحة كبريت، ودرجة الحرارة التي تم رصدها بالصخور كانت 240 درجة، مؤكدا أن ما يحدث في هذه المنطقة ليس له أي علاقة بالبراكين أو أي نشاط زلزالي بالمنطقة.



