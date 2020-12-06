الأولمبية تهنئ الاهلي وتشيد بأداء طلائع الجيش





يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهاني لفريق النادي الأهلي وجماهيرة وأعضائه ومجلس إدارته بقيادة الكابتن محمود الخطيب لتحقيق لقب بطل كأس مصر، بعدما حصد لقب بطل الدوري الافريقي والدوري المصري ، مع خالص التمنيات الطيبه لفريق النادي الاهلي في مباراته القادمة.

ويتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بخالص التمنيات والتوفيق فيما هو قادم لفريق طلائع الجيش والذي قدم أداء مميز ومشرف يدل على تقدم المنظومة الرياضية لطلائع الجيش بقيادة العميد صبري مصيلحي رئيس جهاز الرياضة العسكري حيث ضرب فريق كرة القدم بطلائع الجيش مثالا في الروح الرياضية والأداء المشرف حتى حصد وصيف كأس مصر لأول مرة.