الأهلي يكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر









حقق النادى الأهلى لقب بطولة كأس مصر ليحقق الثلاثية التاريخية هذا الموسم بعد التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.





وأكد سامي قمصان مدرب الاهلي المساعد أن طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق تعرض لاصابة قوية في الرأس أثناء مشاركته في نهائي الكأس، مشيرًا الي أنها لن تؤثر علي مشاركة اللاعب في التدريبات.



