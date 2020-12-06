الأهلي يكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق النادى الأهلى لقب بطولة كأس مصر ليحقق الثلاثية التاريخية هذا الموسم بعد التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وأكد سامي قمصان مدرب الاهلي المساعد أن طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق تعرض لاصابة قوية في الرأس أثناء مشاركته في نهائي الكأس، مشيرًا الي أنها لن تؤثر علي مشاركة اللاعب في التدريبات. 

وأوضح قمصان خلال تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين أن الفريق سيحصل علي راحة سلبية لمدة 48 ساعة، علي أن يبدأ الفريق الاستعداد لمصر للمقاصة في افتتاح الدوري الثلثاء المقبل.

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