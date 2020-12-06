أيمن أشرف: تعاهدنا على إسعاد جماهير الأهلي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:50 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز بالتتويج بكأس مصر على حساب طلائع الجيش، وتحقيق الثلاثية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بذل جهدًا كبيرًا في الفترة الماضية.

وقال أشرف إن زملاءه اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا في المباريات الأخيرة، من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي، بعد أن تعاهدوا على ذلك، مؤكدًا أن هناك تلاحمًا بين اللاعبين والجهاز الفني ظهر بشكل واضح خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن هناك حالة توفيق حالفت اللاعبين، لكنها جاءت نتيجة تعب وجهد كبير على مدار الموسم الجاري، رغم بعض الظروف الصعبة التي مرت على الفريق.

وتوج الأهلي بطلًا لكأس مصر على حساب طلائع الجيش، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 3-2، ليتوج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.

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