أيمن أشرف: تعاهدنا على إسعاد جماهير الأهلي









أكد أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز بالتتويج بكأس مصر على حساب طلائع الجيش، وتحقيق الثلاثية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بذل جهدًا كبيرًا في الفترة الماضية.





وقال أشرف إن زملاءه اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا في المباريات الأخيرة، من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي، بعد أن تعاهدوا على ذلك، مؤكدًا أن هناك تلاحمًا بين اللاعبين والجهاز الفني ظهر بشكل واضح خلال الفترة الماضية.





وأوضح أن هناك حالة توفيق حالفت اللاعبين، لكنها جاءت نتيجة تعب وجهد كبير على مدار الموسم الجاري، رغم بعض الظروف الصعبة التي مرت على الفريق.



